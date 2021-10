Chiude Io R*Esisto, il festival Anpi tra i circoli di Empoli

"La dodicesima edizione del festival Io R*Esisto si è conclusa domenica 10 Ottobre. Quest'anno è stata un'edizione diversa dalle precedenti, l'Anpi di Empoli ha deciso di provare a organizzare un festival in movimento, che si svolgesse in quattro diversi circoli arci del territorio e terminasse alla Casa della memoria. La soluzione del festival "in circolo" è stata accolta positivamente e in ogni spazio abbiamo trovato persone che ci hanno ospitato e si sono spese con noi per la buona riuscita dell'evento. Ogni tappa è stata partecipata da un pubblico attento e attivo e da relatori e relatrici preparati e appassionanti.

Il coinvolgimento degli abitanti di Monterappoli per la realizzazione di un murale, la riflessione a Santa Maria sul legame fra movimento operaio e antifascismo a Empoli, il ricordo dei venti anni del G8 di Genova a Cortenuova con una lunga discussione sulla sua eredità e una mostra esposta per una settimana alla Casa della memoria, i laboratori per i bambini e le bambine per spiegare loro cosa significa essere antifascisti organizzati a Pozzale: nei quattro finesettimana in cui IoResisto si è svolto non è mancata l'occasione per fare rete con le altre associazioni del territorio e la cittadinanza attorno ai valori dell’Antifascismo."

Fonte: Anpi Empoli