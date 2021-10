Derby tra Computer Gross e Firenze a Empoli

Fra tutti i derby che la Computer Gross ha in programma nel girone, quello con Firenze ha sempre un sapore particolare. Sabato sera alle 21 al Pala Sammontana (arbitri Zancolo di Casarsa della Delizia e Frigo di Montagnana) la sfida con la All Food Enic Firenze si rinnova e sarà una gara che, nonostante arrivi presto, riveste un'importanza particolare per entrambe: l'Use vuol riscattare il ko di Legnano, mentre il Pino vuol smuovere la classifica che la vede ancora al palo. "Affrontiamo una squadra con un roster profondo - spiega coach Cosimo Corbinelli - al cui interno c'è un bel mix fra giocatori atletici e talentuosi. Sicuramente avranno un approccio forte sulla gara dal punto di vista emotivo, dal momento che non hanno ancora vinto e quindi hanno bisogno di punti. Noi, dal canto nostro, siamo reduci da una partita nella quale siamo mancati in difesa e quindi mi aspetto che in casa ci faremo trovare pronti come accaduto con Piombino all'esordio. Proveremo a fare una gara intensa con un ritmo al quale ci auguriamo facciano fatica ad adeguarsi giocatori che prediligono un tipo di basket diverso. Sappiamo che non sarà facile ma siamo decisi a provarci per rimetterci in corsa".

Per la Computer Gross sarà la prima di due gare interne (sabato prossimo arriva a Empoli Pavia) e, anche per questo, sarà importante per i biancorossi provare a sfruttare questo passaggio del calendario. Partita dal sapore speciale per il fiorentino Simone Berti che affronta il suo passato e la squadra della sua città.

Per chi vuol assistere alla partita ricordiamo che la società di Firenze ha già in mano i biglietti da regolamento, mentre i botteghini del Pala Sammontana saranno aperti prima della gara con biglietti in vendita solo per chi ha la tessera Use oltre che, ovviamente, il green pass. Come sempre è prevista anche la diretta per abbonati su Lnp Pass.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa