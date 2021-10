Gatta smarrita in centro a Firenze, appello per ritrovarla

La gatta Tabata è smarrita da quasi un mese. Il 23 settembre è andata via dal civico 38 di via de Perfetti Ricasoli a Firenze e nessuno l'ha più vista.

"Vorrei fare un appello a più persone possibili in quanto abitiamo in una zona molto popolata ricca di palazzi, aziende e fabbriche, ed è impossibile raggiungere tutti. Non sappiamo se qualcuno, pensandola fuori da sola l'avesse presa con se! Ma Tabata ha una famiglia che l'aspetta a casa" è l'appello della padrona Giulia.

Il possibile ritrovamento della gatta avrebbe un'influenza positiva anche sulla famiglia: "Abbiamo una situazione familiare complessa, in quanto mia sorella disabile sta molto male per la sua scomparsa".

Questo il mio numero da contattare 3331782273.