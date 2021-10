Lotto e Superenalotto, vincite tra Prato e Firenze

Il SuperEnalotto premia la Toscana. Nel concorso del 14 ottobre, come riporta Agipronews, a Prato è stato centrato un "5" da 36.825,62 euro. La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Roma 118. Il jackpot, intanto, sale a 95,8 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Toscana il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.

Anche il Lotto fa sorridere la Toscana. Sono state centrate due vincite a Firenze per un valore totale di 61 mila euro. La prima è arrivata grazie a 3 ambi e un terno giocati sulla ruota di Cagliari che hanno portato in dote 47.500 euro mentre l'altra ha premiato un fortunato giocatore, sempre nel capoluogo toscano, con una vincita pari a 13.500 euro. L'ultimo gioco del Lotto ha distribuito 6,3 milioni di euro, per un totale di quasi 900 milioni da inizio anno.