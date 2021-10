Montelupo Superkaos, torna il mercatino dell'usato e dell'artigianato

Domenica 17 ottobre a Montelupo è Superkaos. Torna uno dei tradizionali e apprezzati eventi montelupini: il mercatino dell'usato, dell'ingegno e della fantasia.

Attesi 55 espositori domenica 17 ottobre a Montelupo Fiorentino. Dopo molti mesi di stop riprendono, senza scordare la sicurezza, gli eventi di animazione del centro cittadino.

L'iniziativa è promossa dai commercianti del CCN "Il Borgo degli Arlecchini" ed è patrocinata e sostenuta dal comune di Montelupo Fiorentino.

"Il fatto che domenica siano attesi 55 espositori e che il numero sia in continua crescita è un segno più che positivo: le persone hanno voglia di tornare ad uscire, ad incontrarsi a prendere parte ad eventi. I commercianti del nostro CCN hanno saputo intercettare questo umore e hanno proposto una nuova edizione del nostro tradizionale SuperKaos. L'amministrazione ha scelto di sostenerli in questo e sicuramente non mancheranno altre occasioni di animazione.

Il nostro centro cittadino ne ha bisogno, anche se devo sottolineare il trend positivo delle aperture di negozi nella nostra città. Negli ultimi mesi sono state inaugurate otto nuove attività e a breve seguiranno altre", afferma l'assessore al commercio, Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa