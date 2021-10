Un 29enne è stato denunciato per aver preso parte a una rapina. Questa è avvenuta il 25 settembre a Lastra a Signa, la denuncia è scattata dopo aver visionato le telecamere della zona. In via dei Ceramisti un 23enne venne aggredito e spinto a terra da due uomini, che si fecero dare 500 euro minacciandolo con un coltello. Il 29enne è di origini nordafricane e già noto alle forze dell'ordine. Indagini in corso per rintracciare il complice.