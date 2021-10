Il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni è intervenuto con una concitata diretta Facebook in merito all'episodio delle denunce dopo la rissa avvenuta in viale Roosevelt.

"Gli ultimi fatti avvenuti sono riconducibili a due persone. Il primo è da un anno e mezzo che rompe le scatole a Castelfiorentino, col clima raffreddato sta dando meno noia. Va in giro a Castelfiorentino facendo danneggiamenti o mostrando le parti intime a negozi e persino davanti a bambini. È stato stradenunciato, ha minacciato anche me e la mia famiglia.

Per quanto riguarda i fatti del ristorante O Vesuvio e il principio di rissa di ieri, il principale responsabile è la seconda persona. Anch'egli è stato denunciato. Pure le tre persone albanesi protagonisti della rissa sono stati denunciati".

Poi una frecciatina agli esponenti Lega per le critiche rivolte all'operato dell'amministrazione: "I carabinieri fanno il loro lavoro, i provvedimenti da prendere non li prende il sindaco né l'amministratore locale. Togliere queste persone da un territorio è possibile solo per l'autorità giudiziaria. E questo è già stato chiesto da carabinieri e dal sindaco, nell'ambito della legge è stato fatto tutto. C'è un magistrato che deve predisporre il provvedimento. Non esiste il principio della prevenzione, è impossibile a meno che tu non sia l'uomo ragno. Se non hanno provvedimenti per i restringimenti della libertà, quando vanno a giro e fanno casino l'unica cosa è denunciare e prendere atto".