Ritorno a lavoro col green pass, "nessuna criticità" in Comune a Firenze

Nessuna criticità nel primo giorno dei controlli del green pass per i dipendenti del Comune di Fireze.

È quanto emerge dal monitoraggio effettuato nelle diverse direzioni dell’Amministrazione.

"Le operazioni di verifica sono andate molto bene - sottolinea l’assessore al personale Alessandro Martini - senza problemi e con la massima collaborazione di tutti superando anche le più rosee aspettative. Tra l’altro in un giorno in cui abbiamo registrato una percentuale più alta di dipendenti in presenza rispetto ai giorni scorsi".

"Un risultato che ci testimonia la bontà del lavoro preparatorio fatto nelle ultime settimane e che l’efficienza del sistema messo a punto per la protezione dei lavoratori nell’interesse e tutela della salute di tutti. Ringrazio quindi chi ha lavorato per rendere possibile questo risultato e tutti i dipendenti comunali per la loro collaborazione" conclude l’assessore.

Nel frattempo, i contrari alla misura del green pass si sono trovati a protestare in piazza Santa Maria Novella quest'oggi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa