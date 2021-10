Cambia sede l'ufficio anagrafe a San Miniato Basso

Da via dei Beccai a via Ferrante Aporti, accanto alla Farmacia Comunale. L'ufficio anagrafe del Comune di San Miniato si trasferisce, da lunedì 18 ottobre cambierà ufficialmente sede. Sarà al 23/A di via Aporti nei locali dell'ex Coop.

Simone Giglioli, sindaco sanminiatese, ha scritto su Facebook: "Dare alla nostra anagrafe dei locali adeguati e consoni era un impegno preso in campagna elettorale, una nostra priorità e che finalmente potremo concretizzare, grazie al comodato stipulato con Unicoop Firenze, con un percorso nato durante la precedente amministrazione. La nuova anagrafe sarà già attiva da lunedì 18, ma sarà inaugurata ufficialmente sabato 23 ottobre. Oggi e domani i locali di via dei Beccai saranno chiusi per trasloco, sarà attiva per gli appuntamenti presi la sede URP nel Municipio".