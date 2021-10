Use Scotti Rosa in scena in trasferta in Sardegna

C'è fame di punti nella sfida in programma domenica alle 18 al Pala Serradimigni di Sassari fra le locali del Banco di Sardegna e l'Use Rosa Scotti (arbitri Mottola di Taranto, Doronin di Perugia e Mignogna di Milano). Entrambe le squadre sono infatti ancora ferme a zero in classifica dopo due gare e questo rende ancor più attesa la partita. "Sassari è una squadra molto rinnovata - spiega coach Alessio Cioni - ma che, rispetto al passato, ha alzato di molto l'asticella e non a caso partecipa all'Eurocup dove ha già passato il primo turno. La società ha allestito una squadra di tutto rispetto cambiando le italiane che aveva in quintetto ed aumentando la qualità. Oltre a questo ha aggiunto anche due americane fortissime e quindi si è decisamente rafforzata. Questo per dire che dovremo stare attente a limitare queste due giocatrici, riuscendo poi ad alzare le nostre percentuali e le medie che finora non sono state altissime. Sappiamo che sarà una gara molto difficile e piena di insidie ma siamo determinate a giocarcela per smuoverci finalmente in classifica e prendere così il morale che le vittorie danno".

La Scotti raggiungerà la Sardegna sabato e quindi potrà preparare la partita senza accusare i problemi del viaggio. La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa