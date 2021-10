"Apprendimento e socialità", lezioni pomeridiane nelle scuole di Cerreto Guidi

Sono iniziate ieri pomeriggio nelle scuole primarie e nella secondaria di Cerreto Guidi i primi sei dei quindici laboratori finanziati con il contributo del fondo sociale europeo "Apprendimento e socialità". Si tratta di un intervento molto importante mirato a ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si sono verificate a seguito della pandemia in corso e a contrastare la dispersione scolastica. Dopo mesi di frequenza discontinua per le numerose quarantene, la scuola torna ad essere aperta anche di pomeriggio, in orario extrascolastico, per offrire ai ragazzi la possibilità di partecipare a percorsi laboratoriali tenuti da esperti esterni e da docenti dell’istituto. I ragazzi iscritti, in questa prima fase, sono 120. Grazie ad un accordo con la Cirfood sarà possibile garantire a tutti il servizio mensa. L’amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha messo a disposizione degli iscritti al trasporto scolastico il servizio anche nei pomeriggi in cui la permanenza a scuola sarà prolungata per la partecipazione ai laboratori. Si tratta di attività molto importanti per la crescita e lo sviluppo delle competenze relazionali, sociali e civiche dei ragazzi.

I laboratori fino ad ora attivati riguardano la storia, la lettura, il gioco e lo sport e le competenze digitali. Sono tutti progetti che fanno parte della programmazione dell’istituto. Il collegio dei docenti e il consiglio d’istituto di Cerreto Guidi ritengono, infatti, di non dover disperdere energie e fondi per realizzare progetti estemporanei e di breve durata. Tutti gli interventi rappresentano un potenziamento di attività e percorsi che sono già inseriti nel piano dell’offerta formativa.

Il finanziamento ottenuto (97.230 euro) per queste attività permette di ampliare l’offerta formativa, tenere aperte le scuole il pomeriggio e offrire occasioni di rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente attraverso l’utilizzo di metodologie innovative e stimolanti e recuperare la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento.

In un momento come questo in cui le attività extrascolastiche a Cerreto sono molto ridotte per la difficoltà di effettuare attività a gruppi misti garantendo il rispetto delle normative covid, la scuola si assume il compito di garantire spazi educativi e di apprendimento anche fuori dal proprio orario scolastico. La partecipazione ai laboratori è volontaria e gratuita. Per mantenere la sicurezza e il rispetto delle normative anticovid, ogni laboratorio è aperto a una specifica età anagrafica e riguarda una sola scuola. I partecipanti, se appartenenti a più classi, saranno divisi in bolle distanziate fra loro.

Fonte: Istituto Comprensivo Cerreto Guidi