Calci e morsi al compagno, madre e figlio denunciati nell'Aretino

Dopo un litigio, una donna insieme al figlio avrebbe preso a calci e morsi il compagno. Sul posto nell'Aretino, è intervenuta la polizia sequestrando delle armi trovate in possesso alla donna e denunciandola. Secondo le ricostruzioni degli agenti la donna, dopo un litigio con il compagno probabilmente legato a motivi economici di un'attività gestita in comune, avrebbe iniziato ad aggredirlo fisicamente. Morsi, graffi e calci sarebbero stati sferrati contro l'uomo anche dal figlio che, arrivato sul posto, lo avrebbe colpito facendolo finire a terra.

Raccolta la testimonianza del compagno al pronto soccorso, dove si è recato per le cure, gli agenti hanno saputo che la donna era in possesso di armi. È così scattato il sopralluogo della polizia con il conseguente sequestro delle armi e la denuncia per l'episodio di violenza, sia nei confronti della madre che del figlio.