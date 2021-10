Camper vaccinale a Certaldo, sindaco Cucini: "Vediamo la luce in fondo al tunnel"

Camper vaccinale a Certaldo, sindaco Giacomo Cucini

E dopo la tappa empolese, nella zona industriale del Terrafino, il camper vaccinale della Regione Toscana continua la sua corsa, fermandosi oggi a Certaldo. In questo sabato 16 ottobre sarà possibile effettuare il vaccino, senza prenotazione per chi ancora deve accedere alla prima dose, in Piazza della Libertà. L'unità mobile con medici, infermieri e personale della Asl sarà a Certaldo fino alle 19 di questa sera. Sono presenti inoltre le associazioni di volontariato del territorio a supportare l'iniziativa.

In piazza per l'evento anche il sindaco Giacomo Cucini: "I vaccini contro il Covid ci stanno ormai facendo uscire dalla pandemia, è dimostrato da tutti i numeri e dalle terapie intensive negli ospedali. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, quella famosa luce che tanto abbiamo aspettato in questi due anni" dice il sindaco, davanti al camper dei vaccini. "È importante potersi vaccinare, continuare ad invitare i cittadini a farlo e dare le occasioni giuste per poterlo fare". Cucini ha ricordato anche l'apertura dell'hub a Certaldo, "oggi un'altra importante iniziativa" con il camper che dopo aver girato tante località e città della Regione è arrivato in questi ultimi due giorni nell'Empolese Valdelsa. "Un servizio utile per continuare questa grande campagna vaccinale che ci sta facendo uscire dalla gravissima pandemia che tutti abbiamo vissuto".