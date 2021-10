Contributo affitti, aperte richieste a Castelnuovo Berardenga

Sono aperte fino a sabato 13 novembre le domande per accedere ai contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione per aiutare famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa conta su risorse messe a disposizione dal Comune di Castelnuovo Berardenga e dalla Regione Toscana e le domande possono essere presentate utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it .

Requisiti. Per poter accedere al contributo è necessario essere residenti nel comune di Castelnuovo Berardenga, avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo, essere titolari di un contratto di locazione registrato o in corso di registrazione, presentare una certificazione con ISE 2021 (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28.770,41 euro e non avere titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili a uso abitativo, sia in Italia che all’estero. Inoltre, il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non deve essere superiore a 16.500 euro.

Novità emergenza Covid-19. Rispetto agli anni scorsi, possono presentare domanda di accesso al contributo anche i soggetti in possesso di ISEE superiore a 28.770,42 euro che presentino un’autodichiarazione relativa alla perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25 per cento a seguito dell’emergenza Covid-19. La riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente oppure mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020) e 2020 (redditi 2019). Il limite ISEE è aumentato a 35 mila euro per i nuclei familiari che hanno subìto una riduzione del reddito superiore al 25 per cento a causa dell’emergenza sanitaria.

Come presentare la domanda. Per la richiesta di contributo deve essere utilizzato il modello presente sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga e disponibile in formato cartaceo presso il Servizio Protocollo del Comune esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. Una volta compilata, la domanda può essere inviata, seguendo le indicazioni contenute nel bando, per mail ordinaria agli indirizzi protocollo@comune.castelnuovo.si.it oppure messaggi@comune.castelnuovo.si.it o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it . E’ possibile, inoltre, inviare la richiesta a mezzo lettera raccomandata A/R al Comune di Castelnuovo Berardenga oppure recapitarla a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelnuovo Berardenga, in via Garibaldi, 4, aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga