Dopo una lite, tira fuori il coltello: denunciato

A Scandicci ieri, venerdì 15 ottobre, i carabinieri poco prima di mezzanotte hanno denunciato un 37enne. L'uomo, di origini romene, era in piazza di Vittorio in stato di alterazione da alcol. Alla fine di una lite con un 41enne è stato trovato con un coltello da cucina. La vittima, nel tentativo di sottrarre all'arma, si è ferita accidentalmente alla mano sinistra procurandosi lesioni lievi non refertate. Il coltello è stato sottoposto a sequestro e il 37enne denunciato.