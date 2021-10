Uno scatto da San Miniato vince il concorso di Divercity

Anche San Miniato 'vince' un concorso fotografico, vale a dire Spot&Go. Il primo contest, ideato da Francesco Putortì e realizzato da Divercity, vede tra i primi classificati la giovane Federica Lapi con 'Duomo di San Miniato'. Lapi ha vinto il premio per la sezione della provincia di Pisa, di seguito l'elenco completo.

Per la provincia di PIACENZA: Cesare Barillà "Ponte Gobbo - Bobbio"

Per la provincia di PISA: Federica Lapi "Duomo di San Miniato"

Per la provincia di POTENZA: Donato Cappiello "Rapone innevata"

Per la provincia di PORDENONE: Francesco Maglio "Fiume Tagliamento"

"Queste quattro fotografie rappresentano soltanto alcuni dei meravigliosi scatti che sono stati selezionati dagli enti partner per promuovere la propria provincia attraverso le cartoline ideate dai soci di Divercity" scrivono da Divercity.

Qui sotto le foto vincitrici.