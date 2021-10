Fuma in bagno in treno e allaga una carrozza, denunciato

Si chiude in bagno in treno per fumare ma allaga la carrozza. È successo sul regionale sulla tratta Firenze-Pistoia e un 41enne è stato indagato e poi denunciato per interruzione di pubblico servizio.

L'uomo è entrato in bagno, ha acceso una sigaretta e il fumo ha innescato il sistema antincendio. Proprio il sistema ha sprigionato l'acqua che ha allagato la carrozza, come riporta la polizia ferroviaria.

Accertamenti di rito sono stati espletati dalla polfer di Pistoia. Il convoglio ha subito 16 minuti di ritardo ed è stato soppresso una volta giunto a capolinea.