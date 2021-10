Green pass obbligatorio, boom di richieste per il tampone in farmacia: 20mila test in un giorno

L'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro, ha fatto iniziare la corsa verso l'ottenimento del certificato verde di chi ne era sprovvisto. Alle file interminabili alle farmacie, prese d'assalto per i tamponi rapidi validi all'ottenimento del Green pass, c'è anche chi ha deciso di sottoporsi alla vaccinazione.

Come riporta il sito della Regione Toscana sul monitoraggio delle vaccinazioni, sono 22.702 le prime dosi effettuate negli ultimi sette giorni. Oggi sono 2969 le prime somministrazioni, contro le 3592 di ieri.

Per coloro che invece continueranno a procurarsi il Green pass, necessario sul luogo di lavoro, senza ricorrere alla vaccinazione resta il tampone antigenico rapido dalla durata di 48 ore o il molecolare, 72 ore. Ed è un vero e proprio boom di richieste quello che si sta registrando anche in Toscana. Ieri, come comunicato dall'Agenzia regionale di sanità, i test rapidi eseguiti in farmacia sono stati 20.400. L'Ars prevede inoltre che nei prossimi giorni la richiesta resterà su questi ritmi, con probabili difficoltà per le farmacie che eseguono tamponi. Sono anche raddoppiati, sempre riferito dall'Agenzia, i test nei laboratori privati, che negli ultimi tre giorni sono balzati da 671 a 1.755. Per far fronte alle tante prenotazioni, nuovi laboratori adesso si dedicano solo ai tamponi.