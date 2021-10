Incidente tra auto e moto sulle colline di Cerreto Guidi: interviene Pegaso

Grave incidente stradale questo pomeriggio sulle strade lungo le colline di Cerreto Guidi. Da quanto si apprende un'auto e una moto sarebbero rimaste coinvolte nell'incidente, di cui non si conosce la dinamica.

L'impatto ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, che è atterrato per soccorrere una delle due persone che si trovavano a bordo della due ruote. Dalle prime informazioni ricevute in sella erano presenti due persone, una delle quali trasportata in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul posto poco prima delle 16.30, sono intervenute tre ambulanze da Fucecchio e Lamporecchio, un'automedica di Empoli e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni per i rilievi.