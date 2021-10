Piscina a Empoli, interrogazione FdI-Cdx su disabilità e gestione spazi

Al prossimo Consiglio comunale il gruppo consiliare “Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli” presenterà una interrogazione all’Assessorato dello sport circa la gestione della piscina intercomunale nel periodo pandemico.

"Dalla scorsa estate il tema è al centro del dibattito politico, allorché le amministrazioni e il gestore del complesso empolese decisero per il prolungamento della sospensione del servizio sportivo, nonostante il via libera alle aperture del Governo. Evidentemente non sono bastate le tante manifestazioni di dissenso delle associazioni, della politica, degli utenti, poiché sono ancora in atto disservizi derivanti da ulteriori carenze organizzative-gestionali degli spazi, che portano ad escludere dalla fruizione dei locali alcuni sportivi disabili, per i quali lo sport è anche un fattore di socialità e crescita personale.

Oggi le associazioni sportive e gli utenti manifestano nuovamente il loro dissenso e richiedono una collaborazione costruttiva con l’amministrazione, che puntualmente manca. L’intervento di Fratelli d’Italia vuole essere mediatore, chiarificatore e soprattutto concreto per il miglioramento della gestione degli impianti del territorio affinché essi siano equamente fruibili dagli utenti. Sarà, pertanto, fatta presente l’importanza della pratica di attività sportive, che favorendo la socialità migliora la salute anche da questo punto di vista, nonché richiesto un intervento riparatorio per il disagio creato".

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli