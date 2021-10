Rotary San Miniato, Paolo Tinghi presenta il suo romanzo

Per Giovedì 21 ottobre alle ore 18.00 il Rotary Club di San Miniato organizza un evento pubblico in occasione della presentazione del Romanzo NOVEL IN PROGRESS di Paolo Tinghi.

L’incontro si svolgerà presso l’auditorium del Seminario e sarà aperto a tutta la cittadinanza nel rispetto, naturalmente, della vigente normativa anti Covid.

Commenterà l’opera e dialogherà con l’autore Luca Danti del dipartimento di Filologia Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.

Secondo la presidente del Rotary Club di San Miniato Chiara Bilanceri il libro di Tinghi merita attenzione e quindi, sottolineando l’importanza di questo incontro publico, invita tutti i cittadini di San Miniato a partecipare.

Paolo Tinghi è un rotariano di lunga data, conosciuto a San Miniato per aver svolto per molti decenni in loco la sua attività professionale di architetto. Si presenta in questa occasione in tutt’altra veste, come autore di un romanzo intitolato “Novel in progress”, che rappresenta appunto la sua “opera prima” di narrativa.