Sorpreso a vendere metadone, denunciato

Ancora un intervento contro lo spaccio di droga da parte della Polizia Municipale. Ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale impegnati in un controllo in borghese nella zona del Mercato di San Lorenzo hanno assistito in diretta allo scambio droga-denaro bloccando immediatamente spacciatore e cliente. Il primo, un 42enne straniero, aveva venduto al secondo una flacone di metadone per 20 euro ed è stato trovato in possesso anche di morfina. L'uomo è stato denunciato oltre che per spaccio anche per violazione della normativa sull'immigrazione. Il cliente, un 34enne straniero, è stato segnalato alla Prefettura per l’uso di sostanze stupefacenti.