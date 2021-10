Lavori, chiusura notturna in Fi-Pi-Li tra Lastra a Ginestra

Per lavori di asfaltatura, sulla FiPiLi è prevista la chiusura notturna della carreggiata tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina Lastra a Signa in direzione Firenze dalle ore 22 del 18 ottobre alle ore 6 del 19 ottobre 2021. Quindi la chiusura della carreggiata tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra in direzione Mare dalle 22 del 19 alle 6 del 20 ottobre e dalle 22 del 20 ottobre alle 6 del 21 ottobre 2021.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa