A Certaldo la presentazione di un libro fotografico su Dante

Un libro fotografico per celebrare Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, nell'anno del 700enario dalla morte del Sommo Poeta. "Nel mezzo del cammin...", questo il titolo dell'opera realizzata dal Corteo storico di Pontassieve a cura di Alessandro Sarti e Marisa Boschi, per le edizioni La Scriveria, sarà presentato a Certaldo Alto, nella chiesa di San Tommaso e Prospero. L'appuntamento, per tutti coloro che vogliano sfogliare un racconto inedito della Divina Commedia, è per sabato 30 ottobre 2021 alle 16.30.

Tanti i personaggi illustri che si sono concessi all'obbiettivo del fotografo Palmiro Stanzucci, autore dei sessantasette scatti raccolti nelle originali pagine: tra loro, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la Miss Universo Regina Schrecker, l'attore Piero Fornaciari, Wiki Pedro e tanti altri ancora. Il tutto per dare vita a un progetto culturale che è anche solidale: il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto al banco alimentare di Pontassieve.

Alla presentazione del libro, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, interverranno l'assessore comunale alla Cultura, Clara Conforti, e il curatore Alessandro Sarti. Con loro, l'attore Riccardo Niccolai che leggerà alcuni estratti del volume. Per accedere all'evento sarà necessario esibire il Green Pass.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa