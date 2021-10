Abusi edilizi lungo l'Orme, 34 denunce a Empoli

A Empoli sono state denunciate 34 persone, sono state elevate anche sanzioni per oltre 5mila euro. La causa deriva da abusi edilizi in area di rispetto idraulico, lungo il torrente Orme nella frazione di Casenuove. Sono entrati in azione i carabinieri forestali che hanno messo in atto dei controlli a partire dal giugno 2018 (già in due occasioni gonews se ne era occupato: QUI e QUI).

I militari hanno rilevato una serie di irregolarità sul ciglio di sponda dell'Orme. Si tratta di manufatti, recinzioni, tettoie, porzioni di immobili, platee e cordoli in cemento armato, capanni per animali domestici e da cortile. Per tutte queste opere sono stati eseguiti accertamenti all'Ufficio Tecnico del Comune di Empoli ed è stata evidenziata una casistica piuttosto varia: dalla presentazione di domanda di condono edilizio ancora in corso di definizione, da strutture e manufatti presenti all’interno dell’area realizzati senza titolo edilizio, pertanto irregolari.

Molte di queste strutture, a parte i titoli abilitativi urbanistici, sono state realizzate in assenza di specifica autorizzazione idraulica e quindi, in base a quanto relazionato dalla Difesa del Suolo della Regione Toscana, sono da ritenersi abusivi. Per questo sono scattate le 34 denunce e le multe salate.

"La pericolosità di manufatti abusivi lungo gli argini dei corsi d'acqua costituisce un grave pregiudizio per l’assetto idrogeologico del territorio, già fortemente compromesso e fragile. Va interrotta quindi la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi agli alvei, a tutela del regolare scorrimento delle acque e come azione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni" raccomandano i carabinieri.