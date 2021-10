Pubblica Assistenza, a Santa Croce la 'Giornata del Volontario'

Pubblica Assistenza e Avis Santa Croce sull'Arno organizzano la Giornata del Volontario. Sarà domenica 24 ottobre a Santa Croce in largo Bonetti, alla sede della Pubblica Assistenza. Si terrà il primo torneo di calciobalilla in memoria di Valter Salani, scomparso quasi due anni fa. L'occasione sarà sfruttata anche per presentare i nuovi mezzi. Per partecipare è obbligatorio il Green Pass.

Il presidente della Pubblica Assistenza commenta così l'iniziativa: "Vogliamo dedicare la giornata a tutti i volontari che da sempre e, soprattutto in questi ultimi mesi di emergenza, hanno svolto un grandissimo lavoro per prestare ascolto e assistenza alla popolazione; in particolare vogliamo rendere omaggio ad un volontario speciale: Valter Salani, un amico e collega che da due anni non è più con noi, ma ci accompagna ogni giorno con la forza del suo esempio e del suo messaggio: quello di dedicarsi agli altri e di farlo col sorriso. Organizzando questa giornata ci siamo ispirati proprio alla sua frase preferita "L’importante è stare insieme" ed abbiamo pensato ad una serie di attività e iniziative che siano un'occasione di incontro e di scambio nel segno del nostro impegno al servizio degli altri. Sono invitate autorità civili e religiose, i cittadini di Santa Croce sull’Arno ma soprattutto la famiglia di Valter e l'altra sua grande famiglia formata dal mondo del volontariato e i tanti conoscenti e i tanti amici che lo hanno apprezzato e lo ricordano con affetto".