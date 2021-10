'I luoghi possibili del teatro', mostra al Quaranthana

Al Teatro Quaranthana di San Miniato, dal 17 ottobre fino al 20 dicembre il Teatrino dei Fondi di San Miniato in collaborazione con il Care, Centro artistico educativo, è in corso la rassegna fotografica I luoghi possibili del teatro una mostra fotografica articolata in tre sezioni, realizzata a partire dal copioso numero di immagini presenti nell’archivio del teatro.

L’attenzione alla fotografia come specificità artistica ed espressiva del Teatrino dei Fondi, del resto è nota, e in passato ha portato alla nascita del “Centro per la fotografia dello spettacolo” e al festival internazionale Occhi di Scena.

La rassegna fotografica intende soffermarsi sul senso del Teatro come luogo scenico, mostrando alcuni esempi di declinazioni possibili.

Inaugurata domenica 17 ottobre la prima mostra prevede uno sguardo volto alla valorizzazione degli spazi scenici. Le fotografie scelte pongono in risalto il senso del luogo dedicato alla rappresentazione attraverso un ventaglio di situazioni possibili, la metamorfosi degli edifici teatrali e non, il rapporto spettatori-pubblico, i dettagli della scena.

Da domenica 7 novembre si volge l’attenzione al teatro di strada nelle sue varie specificità.

Le immagini proposte ritraggono il teatro che prende vita negli spazi urbani, nelle vie di comunicazione, nelle sue varie forme e sperimentazioni, che vede nella città un luogo potenziale di spettacolo per avvicinarsi alla gente.

Un teatro, che, tra le sue espressioni ha anche il teatro di figura, che sconfina nel quotidiano, contaminando la dimensione teatrale con quella cittadina.

Ultimo appuntamento nelle declinazioni di luoghi possibili del teatro, dal 27 novembre al 19 dicembre, è dedicato al teatro nei luoghi di reclusione, al “Teatro carcere”.

Gli scatti mostrano un mondo perlopiù lontano e celato alla nostra società e immortalano il vigore dell’esperienza che permette nel rituale teatrale l’incontro tra spettatori civili e attori/detenuti.

