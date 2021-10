Lavoro Empoli: offerte per Carrozziere, Manutentore muletti e non solo

Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

ADDETTO/A RIPARAZIONE CARRELLI ELEVATORI

La risorsa curerà gli interventi di manutenzione e riparazione sui carrelli elevatori.

Dal momento che i mezzi su cui effettuare gli interventi sono principalmente elettrici, sono richieste buone competenze e conoscenze in meccanica, elettrotecnica e oleodinamica.

Il candidato ideale ha maturato esperienza in attività di manutenzione e riparazione di macchine agricole e ha lavorato presso auto-officine.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/add_riparazione_carrelli_elevatori



CARROZZIERE

La risorsa si occuperà della preparazione al lavoro di carrozzeria, dello svolgimento di piccoli interventi di saldatura nonché della sistemazione degli autoveicoli.

il candidato/a ideale possiede esperienza come carrozziere, proviene da officine meccaniche e/o carrozzerie e possiede buona manualità.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa



Link: synergie.intervieweb.it/jobs/carrozziere



ADDETTO/A TAGLIO POLIURETANO ESPANSO

La risorsa sarà inserita in produzione e si occuperà del taglio del poliuretano espanso utilizzando gli strumenti del settore (ad esempio: taglierino, forbice elettrica, lama affilata, seghetto rotondo, etc). Si richiede esperienza nella mansione, buona manualità e disponibilità immediata.

Luogo di Lavoro: Empoli (FI)

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa_taglio_poliuretano_espanso

IMPIEGATO/A BACK OFFICE COMMERCIALE L.68/99 EX ART.8

La risorsa sarà inserita nell'ufficio commerciale e si occuperà di recepire gli ordini e di inserirli nel gestionale. Inoltre, all'occorrenza, si interfaccerà con i fornitori e con la produzione.

Ricerchiamo candidati che siano appartenenti alle categorie protette L. 68/99 ex art. 8, che abbiano il diploma e che abbiano dimestichezza con l'utilizzo di gestionali aziendali. Particolarmente gradita esperienza in ambito commerciale o in ruoli a contatto con il pubblico, oltre a buone doti organizzative e di pianificazione del lavoro.

Luogo di Lavoro: Empoli (Fi)

Link:synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatoa_back_office_commerciale

OPERAIO/A PRODUZIONE L. 68/99 art. 8

La risorsa dovrà svolgere mansioni di supporto alla catena produttiva e al magazzino occupandosi, in particolare, di confezionamento, etichettatura e controllo qualità dei prodotti.

Le/i candidate/i ideali sono appartenenti alle categorie protette ai sensi della L. 68/99 ex art. 8 e hanno maturato esperienze in contesti produttivi.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/operaioa_produzione

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: synergie.intervieweb.it/jobs/periti_elettrotecnici_e_meccanici

