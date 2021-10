Rifiuti abbandonati, la telecamera E-Killer può controllare Empoli ovunque

Arriva E-Killer, il dispositivo mobile per segnalare i rifiuti abbandonati a Empoli, prima città ad averli in funzione da domani dopo Prato all'interno del circuito Alia. Oggi la presentazione in Comune a Empoli: il macchinario aiuterà gli ispettori ambientali così come la polizia municipale dell'Unione a portare a galla situazioni di emergenza potenzialmente dappertutto.

Come funziona: la telecamera viene inserita in un luogo, 'nascosta' nell'ambiente e chiusa con lucchetto per evitare che venga rubata. Ha un gps all'interno per cui anche i tentativi di furto sarebbero subito scoperti. La telecamera rileva i cambiamenti di scenario. Se in una piazza vuota arriva un'auto, viene depositato qualcosa a terra e l'auto riparte, lo 'scenario' è cambiato rispetto a prima. Arriva subito la segnalazione ai computer del comando della municipale di via Cavour. Potenzialmente gli agenti possono intervenire all'istante per fermare il trasgressore.

Al momento sono 10 i punti critici, alle periferie Est e Ovest di Empoli ma anche in alcuni angoli del centro. Il dispositivo permette di essere nascosto e funzionante per 96 ore grazie alla sua batteria.

Andrà a 'gonfiare' le 390 segnalazioni da inizio anno a settembre, le mille ispezioni e i 51 verbali fatti (34 dagli ispettori ambientali, il resto dalla municipale). L'amministrazione comunale ha recuperato finora oltre 13mila euro di sanzioni. A Prato E-Killer è attivo solo da settembre e ha portato a 5 sanzioni. Il comune di Prato ne ha chiesti 5 per tutti il territorio, così da debellare la piaga dell'abbandono dei rifiuti tessili.

Altri dati. Se per il 2020 la raccolta differenziata a Empoli è all'83,2% (non ancora certificato), i rifiuti pro capite sono 483 kg. 4.5 kg sono i rifiuti abbandonati pro capite, quindi per abitante. Abbiamo una percentuale dell'1% di rifiuti che vengono visti in giro in città, una 'minoranza rumorosa' tanto da attivare cittadini anche sui social.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO