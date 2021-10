Santa Maria Nuova, cambia veste il reparto di Chirurgia Generale e Bariatrica

Diventa Unità Operativa complessa la struttura del reparto di Chirurgia Generale e Bariatrica dell’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Diretto dal Dr. Marcello Lucchese, il reparto nella nuova veste che ora potrà contare anche su un budget più elevato, si prepara ad aumentare l’offerta terapeutica ai pazienti e a un aumento di personale anche in vista dell’imminente ristrutturazione del reparto di degenza, prevista per il prossimo marzo 2022. L’Unità Operativa svolge la sua attività nell’ambito del Dipartimento delle Specialità chirurgiche dell’Asl Toscana centro, diretto dal Dr. Stefano Michelagnoli.

L’equipe chirurgica è costituita da 14 chirurghi che effettuano giornalmente attività di chirurgia generale, chirurgia oncologica, chirurgia endocrina, chirurgia bariatrica, chirurgia ambulatoriale e chirurgia d’urgenza a sostegno del Pronto Soccorso. Riconfermato alla guida della chirurgia che dirige dal 2015, Marcello Lucchese che aveva lasciato il Policlinico di Careggi nel 2014, ha rivestito ruoli molto importanti nell’ambito della chirurgia italiana. Il chirurgo è stato Segretario del Collegio Italiano dei Chirurghi nel biennio 2013-2015, è Presidente Emerito della S.I.C.O.B. (Società Italiana di chirurgia bariatrica e metabolica) ed è membro delle più importanti società scientifiche italiane e internazionali in ambito chirurgico.

L’attività della chirurgia di Santa Maria Nuova si svolge nelle nuove sale operatorie integrate inaugurate nel marzo 2019. Si tratta di sale tra le più moderne in Italia che consentono interventi chirurgici “di precisione” con grandi vantaggi per i pazienti. Un comparto operatorio all’interno del più antico Ospedale del mondo, attivo senza sosta dal 1288 e che ha subito numerose ristrutturazioni anche negli ultimi anni, proponendosi sempre all’avanguardia per attrezzature presenti e centri di eccellenza dal punto di vista clinico.

L’avanzamento nella classificazione della struttura da semplice dipartimentale a complessa che premia il reparto di Santa Maria Nuova per gli sforzi organizzativi e gestionali degli ultimi anni, arriva in Azienda mentre un’altra Unità, quella di Chirurgia Metabolica e Bariatrica dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, afferente alla struttura fiorentina diretta dal dottor Lucchese, accoglie un nuovo direttore, il dottor Enrico Facchiano. Nomine che riconfermano la Asl Toscana Centro quale realtà importante di riferimento in Toscana per l’attività di chirurgia generale e nel trattamento dei pazienti affetti da eccesso di peso patologico.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa