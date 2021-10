Serie A, Venezia-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche

Chiusa la parentesi delle nazionali, ecco che i club italiani si apprestano ad attraversare un tour de force tra campionato e coppe. Ottava vittoria del Napoli, cade l’Inter, successo del Milan in rimonta, mentre prosegue la scalata in classifica della Juventus. Oggi si concluderà l’ottava giornata con la sfida tra Venezia e Fiorentina alle 20:45, allo stadio Penzo. Arbitra Luca Massimi della sezione di Termoli. Sarà possibile seguire il match su Dazn e Sky.

Come arrivano le due squadre e probabili formazioni

La preparazione del Venezia: per la sfida di lunedì sera del Penzo contro la Fiorentina il mister Zanetti potrà contare sull’arrivo tra i pali di Sergio Romero, chiamato per far fronte all’infortunio di Luca Lezzerini, unico indisponibile. Inoltre gli arancioverdi recuperano tutti i nazionali. Contro la Fiorentina i lagunari dovrebbero riproporre il 4-4-2 visto nelle ultime due partite. Questa dovrebbe essere lo schieramento: Romero tra i pali, la difesa composta da Mazzocchi, Caldara e Ceccaroni, e il ballottaggio tra Haps e Molinaro. Centrocampo con Vacca e Busio, Crnogoj alto a destra e Johnsen largo a sinistra. In attacco ballottaggio fraHenry e Forte. Dietro uno dei due ci sarà Aramu come seconda punta.

Fiorentina: Non ci sarà Dragowski in porta causa infortunio, per questo motivo spazio a Terracciano. In difesa la coppia di centrali dovrebbe essere Quarta e Igor. A completare Odriozola e Biraghi. A centrocampo il dubbio riguarda il regista visto che sia Pulgar che Torreira rientreranno in corsa dal Sudamerica. Mediana che verrà completata da Bonaventura e Duncan. Nel reparto offensivo ancora una volta Vlahovic, nonostante il mancato rinnovo, supportato da Callejon e Nico Gonzalez.

Le statistiche del match

Fiorentina e Venezia si affronteranno lunedì al Penzo. Le due squadre hanno una classifica diversa, perché la Viola si trova sopra con 12 punti in classifica, mentre la squadra di Zanetti è uno dei fanalini di coda con solamente 5 punti. 1 vittoria per i lagunari, in trasferta contro l’Empoli, 2 pareggi ottenuti nelle ultime due gare con Cagliari e Torino, e 4 ko. In casa il Venezia ha giocato solo 2 gare, perdendo con lo Spezia 1-2 e pareggiando 1-1 con il Torino.

Sono 4 vittorie e 3 ko per la squadra di Vincenzo Italiano. Tre successi sono arrivati in trasferta, capace di battere Genoa e Atalanta 1-2 e Udinese 0-1 fuori casa. Ko a Roma coi giallorossi e con l’Inter in casa 3-1, vittoria 2-1 sul Torino e ko al Franchi 1-2 col Napoli.

Per quanto riguarda l’attacco, il Venezia ha il peggior attacco insieme alla Salernitana, con solamente 1’ reti, mentre sono 10 i gol della Viola. Statistiche peggiori anche per i tiri in porta per la squadra veneta, con solamente 66 conclusioni e una media realizzativa del 7%.

Altro dato pesante per il Venezia riguarda gli assist, fermi a 3, mentre la Fiorentina è terzultima per cross in Serie A, mentre la squadra di Zanetti è quinta. Per i colpi di testa dal Venezia una sola realizzazione, così come 1 lo ha siglato di testa la Fiorentina

La difesa del Venezia ha subito 12 reti in 7 gare, ottava peggior difesa della Serie A, con la porta lagunare mai rimasta inviolata. Quasi sempre bucata, al tempo stesso, la porta viola, con almeno una rete al passivo incassata in sei turni su sette, tranne che contro l’Udinese, per un totale di 11 gol al passivo, 9° difesa della Serie A. Solo 20 le parate compiute dai portieri viola, con 7 estremi difensori che hanno parato di meno. I portieri del Venezia ne hanno compiuta una in più. Solo 4 squadre in Serie A hanno concesso più tiri di media a partita della Fiorentina 11.3, mentre il Venezia è 8° per conclusioni concesse di media, cioè 14.1.

Oliveira, ex Fiorentina e Venezia: “La Viola è favorita, ma occhio al Venezia”

Sul match sono intervenuti molti esperti ed ex, tra cui l’attaccante Luis Oliverache in carriera ha vestito le maglie di entrambe le squadre ha parlato in vista di Venezia-Fiorentina. Oliveira a il Gazzettino ha parlato della situazione delle due squadre a pochi giorni dalla gara. Ecco le sue parole: “La Fiorentina è favorita. Il Venezia però gioca sempre per vincere. A me lo ha insegnato Mazzone e questo deve essere l’atteggiamento per chi vuole restare in Serie A. I fiorentini amano la loro squadra, la seguono dappertutto e non mi stupisce affatto che sia muoveranno in tanti“.

Il Brasiliano ha poi voluto esprimersi su Italiano e Vlahovic: “Sta facendo molto bene, ha portato alla Fiorentina un gioco più offensivo dando possibilità anche a chi non giocava. Vlahovic? Mi piace tantissimo. Peccato stia deludendo i fiorentini non firmando il prolungamento. Evidentemente avrà già un’altra squadra con un’offerta più alta“. Infatti sono molte le voci che confermano come il giocatore possa avere già un contratto tra le mani. C’è chi pensa alla Juventus, ma al momento si parla solamente di rumors.

Alla fine ha concluso con Venezia-Fiorentina del 1999: “Ricordo benissimo quel 14 marzo perché con la Fiorentina subimmo un 4-1 dopo il quale in pratica accantonammo definitivamente il sogno scudetto“.

Il pronostico di Venezia-Fiorentina

Non poteva mancare il lato pronostico della sfida. Molte persone indecise su chi puntare, si affidano in genere ai trader sportivi online per avere qualche consiglio sulle proprie giocate. Non a caso sono tantissimi i siti, come finaria.it, che dispensano consigli sul mondo finanziario. Per quanto riguarda la sfida di lunedì, i bookmakers puntano sulla Fiorentina. Secondo questi, infatti, la Viola è nettamente favorita, anche se la partita si giocherà in trasferta. Al momento ’1 è quotato a 4,00, l’X a 3,65, mentre il successo esterno dei viola vale 1,90 volte la posta. Sicuramente ci si aspetta un match equilibrato e non c’è dubbio che proveranno fino all’ultimo a portarla a casa. Senza dubbio il rischio è che la qualità della squadra di Vincenzo Italiano possa uscire fuori, conoscendo anche la loro punta di diamante Vlahovic. Per non rischiare troppo, vista comunque l’incertezza della partita, meglio puntare sull’X primo tempo a 2,15.