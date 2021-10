"Comportamento antisindacale": i sindacati denunciano Mps

I sindacati hanno depositato al tribunale del lavoro di Siena una denuncia per comportamento antisindacale nei confronti di banca Mps. Le sigle coinvolte - Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin - hanno diramato una nota dicendo che la banca "ha avviato tre procedure fortemente impattanti per i lavoratori e per l'organizzazione".

Sempre nella nota dei sindacati si legge che Mps "ha dato luogo a un'operazione di distacco decennale che coinvolge circa 300 colleghi senza metterci nelle condizioni di fare le nostre valutazioni e osservazioni, attraverso la definizione di un 'contratto di rete', fino ad oggi mai utilizzato all'interno del Gruppo Mps, che può aprire cupi orizzonti per la gestione del personale e degli esuberi. Ha inoltre avviato altre due procedure, chiusura filiali e riassetto mondo corporate, relative a un Piano Industriale mai approvato dall'Europa, senza indicarci una data di convocazione".

La denuncia "è un atto grave, che abbiamo lungamente ponderato e al quale fino a poco tempo fa non avremmo mai pensato di arrivare, ma è un atto dovuto".