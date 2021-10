Uno skate park per Montelupo, accolta l'idea di alcuni giovani

In pieno lockdown un gruppo di ragazzi di Montelupo chiede un appuntamento on line con il sindaco. Hanno un'idea per la città. Una richiesta a misura loro: realizzare uno skate park.

Il primo cittadino li ha incontrati più volte ed ha interloquito anche con le loro famiglie. È stata individuata un'area ideale per la realizzazione, il parcheggio della zona sportiva di via Marconi e si è iniziata la ricerca delle risorse necessarie per la realizzazione dell'opera.

L'ufficio lavori pubblici ha realizzato il progetto che è stato approvato dalla giunta e che sarà candidato per un bando della Regione Toscana.

Si tratta di un'area di circa 350 mq, collocata ai margini del parcheggio a servizio del PalaBitossi, individuata perchè facilmente accessibile dal centro storico e allo stesso tempo collocata in un contesto urbano di fatto già dedicato ad attività sportive.

In termini operativi consisterà nella realizzazione di una pavimentazione e nella collocazione di pedane e attrezzature che consentiranno di praticare l’attività a diversi livelli di preparazione e di età.

"Immaginate un gruppo di ragazzi, la cui età è intorno ai 13 e 14 anni, che si sono presentati all'amministrazione con elaborati e suggerimenti e con il piglio di chi ha le idee molto chiare e con un atteggiamento costruttivo e adulto. Sono orgoglioso del fatto che dei giovani cittadini mi percepiscano come un loro interlocutore affidabile e lo sono ancora di più perchè il loro approccio è la conferma che i percorsi che facciamo con i ragazzi delle scuole fin da piccoli hanno una loro efficacia. Si tratta di un esempio di progettazione che parte dal basso; anche i nostri uffici per individuare il luogo e per sviluppare gli elaborati hanno seguito le indicazioni dei ragazzi. Successivamente abbiamo studiato esperienze simili e analizzato eventuali criticità. Ora siamo nella fase in cui dobbiamo trovare le risorse necessarie per realizzare l'opera, spero nel più breve tempo possibile", afferma il sindaco Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa