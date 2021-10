Ieri è stato arrestato il 25enne tunisino dopo l'ennesimo furto con i tombini, avvenuto nella notte di domenica ai danni di un bar di Fucecchio. I carabinieri di Fucecchio lo hanno trovato nei pressi di una casa di zona ormai disabitata da tempo e ultimamente divenuta rifugio di persone senza fissa dimora (ed anche del giovane tunisino che saltuariamente vi trova riparo).

I militari hanno sentito provenire dall'interno le grida di una donna. Lì hanno trovato il tunisino che stava animatamente discutendo con una giovane, ex sua convivente, nei confronti della quale è stato in passato accusato di maltrattamenti (il processo è in corso) e il tribunale di Pisa aveva emesso una misura cautelare di divieto di avvicinamento.

Una volta portata fuori dall’abitazione la ragazza e posta in un luogo sicuro, i militari hanno controllato e perquisito il 25enne, portandolo poi in caserma e dichiarandolo in arresto per la violazione, in flagranza, della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

Il ventenne ha opposto resistenza ai militari spintonandoli e tentando di fuggire. Per questa è stata contestata anche la resistenza a P.U., venendo poi ristretto in una camera di sicurezza, per essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.

Per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio.