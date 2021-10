Coltivazione di marijuana in casa, denunciati due quarantenni nell'Empolese

Ritrovate 44 piante di marijuana in vaso e dall'altezza di un metro e venti in un'abitazione dell'Empolese. I carabinieri del Norm hanno denunciato in stato di libertà un 48enne e una 47enne dell'Empolese Valdelsa per produzione di sostanze stupefacenti.

Le piante erano state sistemate in un’area attrezzata dove sono state rinvenute anche due lampade alogene con i relativi trasformatori, una lampada a led modello “Grow Light” specifica per la coltivazione indoor ed un ventilatore a piantana verticale.

Dopo la denuncia tutto il materiale è stato sequestrato: le indagini continuano.