Consiglio comunale San Miniato, si affronta il regolamento Ztl

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato ai sensi dell’art. 36 del vigente Statuto Comunale nonché dell’art. 37 del vigente “Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale”, in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 16.11.2020 ad oggetto “Disciplina delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza”, nel Palazzo Comunale, per giovedì 21 ottobre alle 17.

In osservanza ai provvedimenti governativi atti a fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso, saranno messe in atto tutte le misure anticontagio che prevedono l’obbligo del distanziamento interpersonale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personali.

La seduta consiliare è pubblica, ma sarà visibile esclusivamente attraverso la diretta streaming sul sito del Comune.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 28.07.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Transazione”.

3. Risposta ad interpellanza presentata il 28.07.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Proroghe”.

4. Risposta ad interpellanza presentata il 28.07.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Politiche sociali post covid”.

5. Risposta ad interpellanza presentata il 26.08.2021 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Inizio anno scolastico 2021/2022”.

6. Mozione presentata dai gruppi consiliari “Partito Democratico”, “Riformisti per San Miniato”, “Uniti si può”, “Cambiamenti” e “Italia Viva” ad oggetto: “Condanna verso gli avvenimenti di Roma e scioglimento di Forza Nuova”;

7. Disciplina regolamentare per l'accesso dei veicoli privati e pubblici alla zona a traffico limitato nel centro storico del capoluogo (Servizio Autonomo Polizia Municipale).

8. Adesione all’Associazione “Paesaggi della Memoria. Rete di musei e dei luoghi di memoria dell’Antifascismo, della Deportazione, della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza e della Liberazione in Italia". (Settore Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile.

