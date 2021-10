Per la prima volta dopo molto tempo, l'area del comprensorio del cuoio ha battuto come numero di contagi l'Empolese Valdelsa per la giornata di oggi, martedì 19 ottobre. Vediamo i dati nel dettaglio.

Zona Empolese Valdelsa 10 contagi

Montelupo Fiorentino 3

Gambassi Terme 1

Cerreto Guidi 1

Montespertoli 1

Vinci 1

Certaldo 1

Empoli 2

Zona comprensorio del cuoio 11 contagi

Santa Croce sull'Arno 6

San Miniato 5

A breve il bollettino Asl Centro