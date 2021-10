Corso Blsd della Misericordia, a Poggibonsi anche le scuole sono cardioprotette

Si è tenuto lunedì pomeriggio il corso BLS-D per l'uso del defibrillatore semiautomatico DAE rivolto agli insegnanti e al personale ATA dell'Istituto d'istruzione superiore "Roncalli" di Poggibonsi che ha certificato 32 nuovi esecutori.

"Un impegno, quello della formazione in ambito di rianimazione cardiopolmonare, che la Misericordia di Poggibonsi porta avanti da diversi anni, anche a seguito dell'installazione di numerosi defibrillatori DAE sul territorio. - ci spiega il coordinatore del Gruppo Sanitario Davide Pozzolini - I corsi che facciamo forniscono ai partecipanti le adeguate competenze per usare il DAE (cosa in sé estremamente facile), comprensive di tutto il ciclo della rianimazione cardiopolmonare: dalla valutazione dello stato del paziente al massaggio cardiaco. Così da poter operare all'occorrenza in piena consapevolezza. Il mio auspicio - conclude Pozzolini - è di poter fare presto corsi del genere a tutti gli studenti delle ultime classi degli istituti superiori poggibonsesi"