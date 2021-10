Evento su Renato Fucini alla Fondazione Montanelli Bassi

Sabato prossimo 23 ottobre dalle ore 16,30, presso la Fondazione Montanelli Bassi, un pomeriggio dedicato a Renato Fucini. Interverranno il prof. Marino Biondi e il prof. Giovanni Cipriani dell’Università di Firenze e Simone Fagioli, autore del libro “Le sogliole di Renato Fucini” in cui sono presentati alcuni documenti inediti. Le letture saranno svolte da Andrea Giuntini.

Fucini, morto esattamente un secolo fa nella villa della Dianella, vicina a Vinci, fu narratore toscano di vivaci novelle e di sonetti in vernacolo, ma la sua ispirazione più profonda è in corso di una nova valutazione, che lo colloca ben oltre la tradizione bozzettistica.

I posti nell’auditorium della Fondazione Montanelli Bassi sono limitati ed è pertanto raccomandata la prenotazione (info@fondazionemontanelli.it; tel. 057122627). Obbligatorio esibire il green pass. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Fucecchio (assessorato alla Cultura) e in collaborazione con: Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, Coordinamento Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali, Amici della Forteguerriana.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi