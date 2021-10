Incendi boschivi, due denunce per abbruciamenti fuori controllo nel Fiorentino

Abbruciamenti che causano incendi. Due casi sono stati scoperti dai carabinieri forestali dell'area fiorentina. Il primo a Chiocchio del Comune di Greve in Chianti. L'incendio boschivo si era sviluppato su un terreno a cespugli, situato a meno di 50 metri da una pineta. Le fiamme erano sfuggite al controllo di un residente, che aveva compiuto un abbruciamento. Il vento le aveva propagate fino a lambire il bosco lì vicino.

L’uomo è stato dunque denunciato per il reato di incendio boschivo colposo e gli è stata contestata anche la sanzione amministrativa di 120 euro per la violazione delle norme di sicurezza per l’esecuzione di tali operazioni.

A San Donato in Fronzano in comune di Reggello è stata una colonna di fumo ad allarmare i soccorsi. Sul posto i carabinieri forestali e le squadre di volontariato regionale antincendio e dei vigili del fuoco. Era partito tutto da un cumulo di potature di olivo da cui si era generato l’incendio e nei pressi veniva identificato il responsabile, proprietario dell’oliveto che si stava adoperando per cercare di contenere il fuoco che avanzava, disperato per l’accaduto.

L’incendio aveva interessato una superficie di circa ventimila metri quadrati, di cui duemila di bosco misto di latifoglie. L'uomo è stato denunciato per incendio boschivo colpos.