Lavori tra la Bretella e via Sant'Andrea a Santa Croce

Il comune di Santa Croce sull'Arno comunica che a decorrere dalle ore 7.00 di mercoledì 20 ottobre e fino all'ultimazione dei lavori di asfaltatura, prevista per venerdì 29 ottobre 2021, verrà predisposta la chiusura al transito veicolare del tratto di via Bruno e Gino Gozzini compreso tra la SP 70 Bretella Del cuoio e la rotatoria Lampedusa - via sant'Andrea, con accesso consentito ai soli veicoli impegnati nei lavori.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e la sosta ed indica le deviazioni in atto.