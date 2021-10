Maggio Musicale, nuovo appuntamento a Fucecchio

Il Maggio Musicale Fiorentino torna ad omaggiare Fucecchio dando spazio ai suoi giovani talenti e al Coro femminile. Mercoledì 20 e domenica 24 ottobre due concerti dedicati agli appassionati di musica classica, che anticipano l'evento di chiusura in programma nel mese di dicembre.

Mercoledì 20 ottobre alle ore 21, presso l'Abbazia di San Salvatore sul Poggio Salamartano, si esibiranno 53 elementi dell'orchestra giovanile Cupiditas che, diretti dal Maestro Pietro Mazzetti e accompagnati da Miriam Damiani al pianoforte, riempiranno l'Abbazia della musica di Ludwing Van Beethoven.

Domenica 24 ottobre alle ore 15.30, presso la Chiesa di Santa Maria delle Vedute, si esibiranno 30 coriste del Maggio Musicale, dirette dal Maestro Lorenzo Fratini e accompagnate da Leonardo Andreotti a pianoforte ed organo. Una esibizione tutta al femminile proprio nel "mese rosa" dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, che si terrà con la preziosa collaborazione dei volontari de La Calamita e che sarà aperta dal giovane pianista fucecchiese Pierpaolo Buggiani.

Gli eventi saranno ad ingresso gratuito e, come da normativa anti covid, sarà necessario essere in possesso del Green pass.

