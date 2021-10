È scomparso Raffaele Tiscar, ex assessore a Firenze

È morto l'ex assessore a Firenze Raffaele Tiscar. Aveva 65 anni ed è venuto a mancare per un incidente stradale a Albese con Cassano, nel Comasco. Nato a Bari e cresciuto in Toscana, dal 2010 viveva a Como ed era presidente del Consorzio Erbese Servizi alla persona a Erba.

Era in sella alla sua moto sulla strada tra Como e Erba quando, vicino a un distributore, è finito contro delle auto in sosta. Non è stato ancora chiarito se a causa di un malore o nel tentativo di evitare un veicolo che arrivava in senso opposto.

Tiscar è stato deputato della Democrazia Cristiana, eletto alla camera nella circoscrizione di Firenze e Pistoia. Dal 1985 al 1990 è stato consigliere comunale a Firenze, poi assessore alla Casa sempre a Firenze. In passato è stato vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi.