Picchia edicolante perché non gli dà giornali per coprirsi dal freddo

Aggredito edicolante a Pisa da un 23enne dominicano senza fissa dimora. L'uomo alle 17 circa aveva chiesto più volte giornali per proteggersi dal freddo di ottobre. Il commerciante non poteva esaudire le sue richieste e così il giovane ha dato in escandescenza colpendo scatoloni e sgabelli.

L'edicolante mentre voleva fermare l'uomo si è beccato un pugno in faccia. Il ventenne se l'è presa con degli scooter in sosta e ha spaccato la vetrina dell'edicola con la base in cemento del raccoglitore dell'immondizia.

La polizia è intervenuta mentre il giovane è stato trasferito in ambulanza all'ospeedale di Pisa. È stato denunciato per danneggiamento aggravato e percosse. Il giornalaio è rimasto ferito in modo lieve.