Aveva portato via merce per alcune decine di euro dal supermercato Esselunga di Cisanello a Pisa. È stato denunciato per furto aggravato alla procura di Pisa. La vigilanza aveva fermato il 33enne romeno e subito dopo, verso le 12.30 di ieri, è intervenuta per bloccare l'uomo in attesa della polizia. La merce è stata poi restituita.