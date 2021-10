Semplificare la vita delle associazioni, patto tra Cesvot e San Miniato

Parte la collaborazione tra Cesvot e Comune di San Miniato per semplificare la vita delle associazioni, sotto la Rocca nasce lo sportello comunale “Comune Amico per le Associazioni”. Il sindaco e l'assessore sanminiatesi Simone Giglioli e Loredano Arzilli hanno siglato un patto con Greta Pieracci, presidentessa Cesvot Empoli.

L'accordo permette di aiutare le associazioni sia per quanto concerne le pratiche necessarie per la vita associativa alla luce della riforma del terzo settore, sia per l'organizzazione di eventi e iniziative.

Grazie a questo patto fra Enti, le associazioni del territorio, che a San Miniato sono circa 170, potranno contare su un supporto professionale e gratuito, semplicemente prendendo appuntamento all'URP (urp@comune.san-miniato.pi.it oppure 0571 406291, mattina dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 e sabato 9.00 - 12.00, pomeriggio martedì e giovedì 15.00 - 17.30), con il nuovo sportello pensato su misura per loro.

"Un'iniziativa molto importante che potrà garantire supporto a tante associazioni in una serie di pratiche e conoscenze non sempre scontate - spiega Greta Pieracci, presidente della delegazione Cesvot di Empoli -. Le normative cambiano, spesso con velocità, e avere un punto di riferimento chiaro ed esplicativo che possa fornire al meglio tutte le indicazioni rappresenta un risparmio di tempo e di denaro. Vogliamo portare la nostra professionalità per aiutare a crescere il terzo settore in questo territorio. Infondiamo fiducia e diamo sostegno alle associazioni affinché continuino le loro attività, si intensifichi il rapporto con la pubblica amministrazione e siano realizzati con costanza progetti innovativi".

“Siglare questo protocollo per aprire uno sportello Cesvot su un territorio come quello di San Miniato, che vanta una presenza associativa molto ricca e variegata, è un passaggio necessario per lo sviluppo del terzo settore e un un servizio che le associazioni ci chiedevano da tempo, anche e soprattutto alla luce delle nuove normative - dichiarano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l'assessore al volontariato Loredano Arzilli -. Grazie a questo documento possiamo avvalerci della presenza di operatori impiegati nel servizio per le associazioni del terzo settore, figuera che vanno a supportare e facilitare l'attività di chi opera nel mondo dell'associazionismo. Si tratta di persone adeguatamente formate, dando un'ulteriore spinta a tutto il mondo del volontariato, dando il via ad un progetto di grande valore che, ci auguriamo, possa fornire un aiuto concreto alle associazioni sanminiatesi".