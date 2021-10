Successione familiare, il progetto Sufabu si presenta

Un progetto europeo dedicato alla successione generazionale delle imprese familiari: è quello che Cedit - Agenzia formativa del Sistema Confartigianato in Toscana - ha promosso in questi mesi assieme ad alcuni partner internazionali. Di SUFABU, questo il nome scelto in quanto acronimo di “Succession in Family Businesses”, si è parlato, anche approfondendone l’impatto sulla propensione all’internazionalizzazione delle imprese, lo scorso venerdì 15 ottobre presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena. All’appuntamento sono intervenuti la ricercatrice di Unisi Elena Casprini, la project manager EU di CEDIT Francesca Masselli, il vicesegretario generale della Camera di Commercio e dell’Industria Italiana in Polonia Stefano Zedde, la export manager dell’Azienda Agricola Losi Valeria Losi, la coordinatrice dei Movimenti Giovani e Donne di Confartigianato Imprese Arezzo Gigliola Fontani e la export manager, nonché presidente Cif della Camera di Commercio di Pistoia e Prato Patrizia Benelli.

Sufabu, avviato a ottobre 2019, è un progetto Erasmus + finanziato dall’Unione Europea a un partenariato che ha coinvolto Italia, Repubblica Ceca, Norvegia, Regno Unito, Spagna e Belgio.

L’obiettivo del progetto era quello di mettere a punto nuovi metodi e strumenti per supportare le imprese familiari nel delicato e complesso processo di successione aziendale.

«Le imprese familiari svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo economico sostenibile - commenta il presidente di CEDIT, Alessandro Corrieri - come anche nella creazione di posti di lavoro, nel sostegno regionale e nella competitività dei paesi europei. Questo progetto ci ha consentito di fare un’approfondita ricerca sulle imprese familiari e sulla strumentazione formativa a loro supporto. Una ricerca che ci ha consentito, insieme con tutti gli altri partner europei, di definire un vero e proprio kit innovativo di formazione e orientamento pensato per tutti i protagonisti coinvolti nella successione».

«Le imprese familiari sono una componente fondamentale della nostra base associativa e sono portatrici di grandi valori per la nostra economia e la nostra società – chiosa Luca Giusti Presidente Confartigianato Imprese Toscana – per questo abbiamo ritenuto interessante dare il nostro contributo ai lavori portando testimonianze dirette di successi e fallimenti generati dal passaggio generazionale».

Le ricerche e i materiali formativi sono a disposizione degli interessati sul sito www.sufabu.eu.