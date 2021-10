UniSi in lutto per la scomparsa di Alberto Gajano

Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, personalmente e a nome dell’intera comunità, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alberto Gajano, già docente di Storia della filosofia nell’Ateneo senese per molti anni, fino alla fine della sua carriera. Le sue ricerche e le sue pubblicazioni hanno spaziato dal pensiero antico alla contemporaneità. L'ampiezza dei suoi interessi, la cura nella sua attività didattica, la cordiale e intensa relazione con tutti i colleghi hanno fatto di lui un punto di riferimento per gli studi umanistici in Ateneo.

L'Università di Siena è vicina alla famiglia nel ricordo del docente e dello studioso.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa