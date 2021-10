Anche Al Bano fa gli auguri per i 93 anni del cardinale Ernest Simoni

Nel giorno del 93° compleanno del cardinale Ernest Simoni, tra i tanti auguri giunti da tutto il mondo, sono giunti a Firenze, anche quelli del cantante pugliese Al Bano Carrisi, il quale ha inviato uno speciale messaggio registrato con il quale ha festeggiato il cardinale, che ascoltandolo lo ha commosso.

“Carissimo Padre Ernest Simoni, - ha commentato Al Bano - sta festeggiando il suo 93° compleanno, da parte mia le auguro ogni bene possibile, per tutto ciò che hai sopportato con grande religiosità e per tutte le cose che hai sempre fatto”. Al termine il cantante ha poi salutato il Porporato intonando il canto tanti auguri.

Sua Eminenza, è molto legato al cantante italiano Al Bano, conosciutissimo ed amato in tutti i Balcani, in modo particolare in Albania, terra dove il padre di Al Bano, Carmelo, fu inviato come giovane militare dell’Esercito Italiano per vari mesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Rientro in Italia terminato il conflitto mondiale, visto il forte legame con il “Paese delle Aquile”, decise di chiamare il figlio Al Bano.

Il cardinale ha incontrato il cantautore Al Bano, due volte, la prima volta in Vaticano prima della registrazione del “Concerto di Natale” nel dicembre 2017, la seconda volta nell’agosto del 2019 durante una visita a sorpresa proprio presso la Tenuta di Cellino San Marco (BR) organizzata all’insaputa del Cardinale durante il suo viaggio pastorale nell’Arcidiocesi di Lecce.

Commovente fu l’abbraccio nel salotto della casa del cantante in Cellino San Marco, tra il Cardinale ed Al Bano, ultimo sacerdote sopravvissuto alle persecuzione del regime comunista ateo albanese.

Mentre l’allora Don Ernest, si trovava costretto a scontare gli ultimi anni di prigionia durati nel totale 28 anni, ai lavori forzati nelle fogne di Scutari a scavare sotto la neve il ghiaccio, da una finestra di una abitazione provenivano le note della famosa canzone “Sharazan” cantata proprio da Al Bano e Romina. Per tutto il popolo Albanese il cantautore italiano ha sempre rappresentato le “ali azzurre per volare” verso un nuovo “tempo di felicità” e rinascita.

Fonte: Ufficio Stampa