Andrea Santonastaso incontra gli studenti del Roncalli al Politeama di Poggibonsi

Il teatro va a scuola per l’anteprima del Festival pedagogico Lef di Poggibonsi.

Andrea Santonastaso, domani alle 21.30 sul palco del Politeama, per lo spettacolo ispirato alla figura di Andrea Pazienza “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti”, la mattina alle ore 12 incontrerà gli studenti dell’IIS Roncalli di Poggibonsi per presentare lo spettacolo e la figura del genio artistico di Paz.

Si tratterà di un evento ibrido e crossmediale, per un evento in linea con la ripartenza con spettatori in presenza e altri a distanza. Due classi infatti saranno in presenza nell’aula magna dell’istituto valdelsano e altre classi invece seguiranno a distanza, collegate dalle proprie aule attraverso l’applicazione Teams di Office 365, già utilizzata dalla scuola anche durante il periodo della ripartenza. L’evento andrà in diretta FB, a partire dalle ore 12.00, sulle pagine FB del Festival pedagogico Lef, del Teatro Politeama, dell’Istituto Roncalli, di Tvedo Tv.

L'evento è organizzato da Fondazione Elsa e Comune di Poggibonsi in collaborazione con IIS Roncalli Poggibonsi e Filmarea.

